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Ordu'da bütün şenlikler iptal edildi

Hakkari ve Suriye'de şehit düşen askerler nedeniyle, Ordu'da bütün şenlikler iptal edildi
 04 Mayıs 2019 22:13
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Ordu'da bütün şenlikler iptal edildi

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısı sonucu şehit düşenler ve yaralılar için, kentte yapılacak olan bütün şenliklerin iptal edildiği bildirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari ve Suriye'de meydana gelen hain terör saldırılarında şehitlerimiz ve yaralılarımız olması nedeniyle, ilimiz genelinde Hıdırellez ya da başka ad altında yarın düzenlenecek tüm şenlikler Valiliğimizce iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından imzalı emrin, ilçe kaymakamlarına gönderildiği de kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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