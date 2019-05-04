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Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
 04 Mayıs 2019 22:27
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Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene 1 yaşındaki kızı Evra ile katılan Kibar Ünal (35), "Kızım olduğu dönemde, normal dönemden daha yüksek notlar aldım. Kızım bereketiyle geldi. O doğduktan sonra hep yüksek not aldım" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri ve öğrencilerin yanı sıra, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadı'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine 4 bin 500 öğrenci, keplerini fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadı.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Kibar Ünal, kızı Erva ile mezuniyet kıyafeti giyerek törene katıldı. Mezuniyet töreninde anne ve minik kızı diğer öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Kibar Ünal, üniversite okurken dünyaya gelen bebeğiyle mezun olmanın heyecanını yaşadiğini belirterek, "Hazırlık döneminde evlendim. Daha sonra Erasmus'la Almanya'ya gidip geldim. Almanya'dan geldikten sonra çocuğa niyetlendik. Allah kısmet etti ve bir kızımız oldu. Bu sene de mezun oldum. Kızımla beraber mezuniyete katıldım çok güzel bir duygu bu. Bebek olduğunda çok endişeliydim, okul ikisi bir arada gitmez diyordum. Kızım olduğu dönemde, normal dönemden daha yüksek notlar aldım. Kızım bereketiyle geldi. O doğduktan sonra hep yüksek not aldım" dedi.
DHA
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