Erdoğan, İsrail'in AA ofisine yönelik saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisine yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Genel Müdürü Kazancı'yı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.