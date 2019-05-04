MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat
|04 Mayıs 2019 22:39
|Yazdır
...
24 Ocak'ta yayımlanan yönetici görevlendirme takvimi geri çekilmiş ve 28 Şubat'ta yeniden yayınlanmıştı.
Başvurunun yani tercihlerin son günü 03.05.2019 olduğu halde MEB başvuru süresini uzattı. Saat 17:20'de.
Gerekçe;
-Bazı adayların başvuru yapamaması.
-Bazı il yada ilçelerde çok az onay yapılmış yada hiç onay yapılmamış olması,
-Başvuru yapamayanlara başvuru hakkı vermek.
Bakanlıkça tamamen iyi niyetle ve geçmiş yıllarda da yapıldığı ifade edilen bir uzatma olduğu bilgisi var.
Fakat;
Bu kadar süredir bilinen süreci kaçıran yönetici varsa varsın yeniden görev alamasın demek lazım. Aksi halde kendi talimatına uymayan bir MEB konuşuluyor. Olağandışı bir şey olsa elbet ki uzatılabilir örneğin ülke genelinde internet kesilir ki o zaman bile farklı yöntemler kullanılabilir.
Bu hareket şaibe söylemine yol açıyor ve insanlar "ben başvuruyu yaptım tercihlerime bakacaklar ona göre başkalarının tercihini değiştirecekler" ya da "tercih yaptırmadıklarına ona göre tercih yaptıracaklar" söylemleri çıkıyor.
Çünkü güven sorunumuz var. Yıllardır yapılan hatalar, kayırmalar bu güvensizliğe yol açtı.
İyi hatırlayalım 2014'te vefat etmiş müdüre 100 puan verilip görev süresi uzatılırken hakeden müdürlerin elendiğini, sözlüde kime kaç puan verilmeli listeleri ortaya çıktığını...
İşte bu nedenle iyi niyetle de yapılsa bu ortamda kabul görmemektedir. Güven sorunu çok önemli sorun olarak durmaktadır.
MEB Yeni Bir Açıklama Gönderdi.
MEB yetkilileri iyi niyeti suistimal edenlerin olduğuna ilişkin aldıkları duyumlar neticesinde yeni bir açıklama yaptı ve sadece başvuru yapamayanlara ya da yanlış tercih yapanlara başvuru hakkı verilmesini belirtti. Bu görevi de İl MEM'lere vererek aksi davranışlar için yasal işlem yapılacağını belirtti.
İşte o açıklama:
Maksut BALMUKMEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB Yönetici Görevlendirme Sınavında bilinmeyen hususlar
11 Mart 2019 09:17
|MEB'in yayınladığı yönetici görevlendirme takvimi kimleri kapsıyor?
28 Şubat 2019 18:00
|MEB, 2019 yönetici görevlendirme takvimini yeniden yayımladı
28 Şubat 2019 16:26
|Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı duyurusu
25 Şubat 2019 16:13
|MEB, 2019 yönetici görevlendirme takvimini durdurdu
29 Ocak 2019 17:04
|İşte MEB'in, 2019 yönetici görevlendirme yazısı ve takvimi
24 Ocak 2019 22:16
|MEB, yönetici görevlendirme sınavında 3 değişiklik yaptı
12 Ocak 2019 01:20