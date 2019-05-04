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2019 \ Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sınavı

MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat

MEB yetkilileri iyi niyeti suistimal edenlerin olduğuna ilişkin aldıkları duyumlar neticesinde yeni bir açıklama yaptı ve sadece başvuru yapamayanlara ya da yanlış tercih yapanlara başvuru hakkı verilmesini belirtti. Bu görevi de İl MEM'lere vererek aksi davranışlar için yasal işlem yapılacağını belirtti
 04 Mayıs 2019 22:39
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MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat

...

24 Ocak'ta yayımlanan yönetici görevlendirme takvimi geri çekilmiş ve 28 Şubat'ta yeniden yayınlanmıştı.

Başvurunun yani tercihlerin son günü 03.05.2019 olduğu halde MEB başvuru süresini uzattı. Saat 17:20'de.

Gerekçe;

-Bazı adayların başvuru yapamaması.

-Bazı il yada ilçelerde çok az onay yapılmış yada hiç onay yapılmamış olması,

-Başvuru yapamayanlara başvuru hakkı vermek.

Bakanlıkça tamamen iyi niyetle ve geçmiş yıllarda da yapıldığı ifade edilen bir uzatma olduğu bilgisi var.

Fakat;

Bu kadar süredir bilinen süreci kaçıran yönetici varsa varsın yeniden görev alamasın demek lazım. Aksi halde kendi talimatına uymayan bir MEB konuşuluyor. Olağandışı bir şey olsa elbet ki uzatılabilir örneğin ülke genelinde internet kesilir ki o zaman bile farklı yöntemler kullanılabilir.

Bu hareket şaibe söylemine yol açıyor ve insanlar "ben başvuruyu yaptım tercihlerime bakacaklar ona göre başkalarının tercihini değiştirecekler" ya da "tercih yaptırmadıklarına ona göre tercih yaptıracaklar" söylemleri çıkıyor.

Çünkü güven sorunumuz var. Yıllardır yapılan hatalar, kayırmalar bu güvensizliğe yol açtı.

İyi hatırlayalım 2014'te vefat etmiş müdüre 100 puan verilip görev süresi uzatılırken hakeden müdürlerin elendiğini, sözlüde kime kaç puan verilmeli listeleri ortaya çıktığını...

İşte bu nedenle iyi niyetle de yapılsa bu ortamda kabul görmemektedir. Güven sorunu çok önemli sorun olarak durmaktadır.

MEB Yeni Bir Açıklama Gönderdi.

MEB yetkilileri iyi niyeti suistimal edenlerin olduğuna ilişkin aldıkları duyumlar neticesinde yeni bir açıklama yaptı ve sadece başvuru yapamayanlara ya da yanlış tercih yapanlara başvuru hakkı verilmesini belirtti. Bu görevi de İl MEM'lere vererek aksi davranışlar için yasal işlem yapılacağını belirtti.

İşte o açıklama:

Maksut BALMUK

MEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı
Memurlar.Net - Özel

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