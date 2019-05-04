Bakan Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı
Bakan Akar'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı
|04 Mayıs 2019 22:58
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuşlardır.
Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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