Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama
|04 Mayıs 2019 23:24
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 Mayıs'ta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 mermi, 1 bıçak ve kullanımı reçeteye tabi 110 hap ele geçirilmişti.
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