1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
 04 Mayıs 2019 23:24
Yazdır
Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs'ta, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Mayıs'ta Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 mermi, 1 bıçak ve kullanımı reçeteye tabi 110 hap ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
04 Mayıs 2019 21:21		 Kooperatif Başkanını öldüren lise öğrencisi tutuklandı
04 Mayıs 2019 15:34
Astsubay 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı
01 Mayıs 2019 10:17		 8 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
30 Nisan 2019 23:47
Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı
30 Nisan 2019 20:26		 Böyle dolandırıcılık görülmedi!
29 Nisan 2019 22:54
Muğla'daki cinsel taciz zanlısı tutuklandı
27 Nisan 2019 19:21		 Doğmamış bebeğinin öldüren baba tutuklandı
27 Nisan 2019 17:31
Öğretmen, 2 kız öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
25 Nisan 2019 21:57		 Mektupla cinayeti itiraf eden sanığa 26 yıl 8 ay hapis
25 Nisan 2019 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Gezgin öğretmen doğa tutkunlarına ilham oluyor23:44 - Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma yok satıyor23:40 - 'Sahurda çay değil yoğurt tüketin'23:34 - Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız23:30 - 5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor23:24 - Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama23:20 - Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak23:14 - Prof. Dr. Ortaylı: Trump, kovboy kadar cahil23:09 - Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat!
23:05 - Komutanlar yaralı askerleri ziyaret etti22:58 - Bakan Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı22:48 - 8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı22:43 - Lise öğrencilerinden benzinli motor yazılımı22:39 - MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat22:37 - 'İsrail'e karşı uluslararası toplum ortak tavır almalı'22:32 - Erdoğan, İsrail'in AA ofisine yönelik saldırıyı kınadı22:27 - Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ceee 2
şirinler 2
Dedektif dupond ve dedektif dupont 1
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 5
beka için cumhur ittifakı mecburiyettir 3
büte kalan öğrenci 3
Yolda yürürken telefonda konuşmak 1
imtihan 1
solucan bank 3
Sen bu işten anlarsın 2
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam