ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
5 Mayıs Pazar günü yani bugün yapılan 2019-ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz.
|05 Mayıs 2019 12:30
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5 Mayıs Pazar günü yani bugün yapılan 2019-ALES/1 sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
Sınavda adaylara 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu
Soruları cevaplamaları için ise 150 dakika süre verildi.
81 il merkezinde ve KKTC Lefkoşa'da, 87 merkezde uygulanan sınava toplam 259 bin 649 aday girdi.
Adayların memurlar.net formundaki değerlendirmeleri içinTIKLAYINIZ
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