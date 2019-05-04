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Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari ve Suriye'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bunun da hesabını soracağız" dedi.
 04 Mayıs 2019 23:34
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Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari'de ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin kalleş saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bunun da hesabını soracağız" dedi.

İSRAİL'E TEPKİ

Çavuşoğlu, İsrail'in, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili ise "Gazze'deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız" ifalelerini kullandı.

DHA
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