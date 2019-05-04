Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma yok satıyor
|04 Mayıs 2019 23:44
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Ramazan ayı öncesi sofralarının olmazsa olmazı hurmalar alıcılarını bekliyor. Hurmanın bu seneki kilogram fiyatı ise 20 TL.
Aydın'da Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar hurma almak için aktarlara ve marketlere uğradı. Birbirinden lezzetli hurmalar ise bu yıl kilosu 20 TL'den alıcı buldu. Efeler'de aktarcılık yapan Mustafa Ali Devecioğlu, vatandaşlara hurma satışlarından oldukça memnun. Ramazan ayı öncesi satışların hareketlendiğini belirten Devecioğlu, "Mübarek Ramazan ayı bereketi ile geldi. Müşterilerimize hurma yetiştirmekte zaman zaman zorlandığımız anlar oldu" dedi.
Hurmanın faydalarının oldukça fazla olduğunu kaydeden Aydınlı Aktar Mustafa Ali Devecioğlu, "Anavatanı Arabistan yarım adası ve Kuzey Afrika olan hurma protein ve karbonhidratı içinde taşıyan tek meyve olarak biliniyor. Hurma sahurda ve iftarda beslene açısından insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle Ramazan ayında tüketilmesinin sebebi ise halsizliği ortadan kaldırmasıdır. Her eve girsin, her sofrada bulunsun istediğimiz hurmalarımızın bu yıl kilosu 20 TL'den alıcı buldu. 500 gramlık kutulanmış hurmaların fiyatı ise 10 TL. Çok şükür bu yıl yine vatandaşlarımızı Ramazan alışverişi için iş yerimizde misafir etme olanağı bulduk. Kuşkusuz en fazla satışı hurmada yaptık. Halen daha hurmalarını almamış olan vatandaşlarımız varsa kendilerini Balık Çarşısı karşısında bulunan iş yerimize bekliyoruz. Tüm İslam dünyasının Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin" diye konuştu.
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