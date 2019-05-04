Gezgin öğretmen doğa tutkunlarına ilham oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ümit Bartın isimli öğretmen, gezdiği yerleri fotoğraflayarak doğa tutkunlarına ilham oluyor.

Doğayı gençlere tanıtmak ve doğanın tüm zorluklarına rağmen tarihi ve kültürün maneviyatına varmak için köyleri gezen Öğretmen Ümit Bartın, gezdiği yerleri fotoğraflayarak doğaseverlere ilham oluyor. Bazen bisikletiyle bazen de yürüyerek köyleri ve dağları gezen Bartın, gezdiği yerleri objektifine yansıtarak tanıtımını sağlıyor.

Doğal ortamları gezerek, bunu bir aktiviteye dönüştürdüğünü anlatan Bartın, "Parçası olduğumuz doğal ortamları gezmekten ve bunu bir aktiviteye dönüştürmekten elde ettiğim eşsiz huzuru kalbime işliyorum. Doğal ortamlar beden sağlığına ve ruhumuza çok faydalıdır. Bu benim için sevinçtir, mutluluktur. En güzel birikimlerimi, doğal ortamlarda gezip gördüğüm yerlerden sağlıyorum. Doğayla uyum içinde yaşayıp bu etkileşimin mutluluk hazzına dönüştüğüne şahitlik ediyorum. Bu beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor" dedi.

Çantasını sırtına alıp bazen bisikletiyle bazen de yürüyerek gezdiğini anlatan Bartın, "Bazen konfor alanı dışına çıkarak içi kereste dolu arabalara biniyorum. Bazen hiç tanımadığım ailelerin içine karışarak, onlarla beraber geziyorum. Bazen otostop çekiyor, bazen de traktörün arkasına tutunarak gezimi gerçekleştirdiğim bile oluyor. Hayatın heyecanını hiç kaybetmemek için bunu yapıyorum ve büyük bir tutkuyla bu çılgınlığı hep sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Doğanın adeta sürekli uğradığı evi olduğunu dile getiren Bartın, "Şehirden uzaklaşıp, günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulma arzusuyla yaşamımı renklendirmeye çalışıyorum. Yaşam sevinciyle ve keşfetme arzusuyla doğayı gezip hem sporumu yapıyorum hem de eşsiz huzuru yaşıyorum. Hayatımızın kontrolü bizim elimizde. Herkesin büyük yoğunlukla bağlandığı sıradan işlerin içinden sıyrılıp, bu mutluluğu yaşaması gerekiyor. Doğayla iç içe olmak, gerçek anlamda varlığımızın farkına varmak demektir" diye konuştu.