1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 05 Mayıs 2019 00:02
Yazdır
5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu alan "Şampiyonlar" filminin galası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

(Ankara/12.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Manisa/İzmir/16.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta Giresunspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak.(Giresun/17.00/Ankara/Balıkesir/19.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Sakarya/17.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta 3 maçla sona erecek.

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Belçika'da belli oluyor.

- Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife ile İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/19.00)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

(Jerez/15.00)

***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite'den mezun olan öğrenciler kep attı
04 Mayıs 2019 21:46		 Bakan Soylu: Herkes kelle koltukta mücadele ediyor
04 Mayıs 2019 21:00
Ekrem İmamoğlu Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti
04 Mayıs 2019 20:10		 Tırpanla ot biçen vali, köylüye maşallah dedirtti
04 Mayıs 2019 17:19
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
04 Mayıs 2019 17:14		 İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
04 Mayıs 2019 17:01
Genç kıza çarpan sürücü alkolden ehliyetini kaptırmış
04 Mayıs 2019 16:42		 Ramazan paketlerinde 'son kullanma tarihi' uyarısı
04 Mayıs 2019 15:44
'Yapamazsınız' denilen Samur, Almanlara rakip oldu
04 Mayıs 2019 15:41		 Öğretmenler çocuklar için tasarladı
04 Mayıs 2019 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:50 - Gezgin öğretmen doğa tutkunlarına ilham oluyor23:44 - Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma yok satıyor23:40 - 'Sahurda çay değil yoğurt tüketin'23:34 - Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız23:30 - 5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor23:24 - Hastanedeki silahlı kavgaya, 5 tutuklama23:20 - Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak23:14 - Prof. Dr. Ortaylı: Trump, kovboy kadar cahil23:09 - Sağlıklı bir ramazan ayı için 9 kurala dikkat!
23:05 - Komutanlar yaralı askerleri ziyaret etti22:58 - Bakan Akar'dan şehit askerler için taziye mesajı22:48 - 8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı22:43 - Lise öğrencilerinden benzinli motor yazılımı22:39 - MEB'den, yönetici görevlendirmede yeni talimat22:37 - 'İsrail'e karşı uluslararası toplum ortak tavır almalı'22:32 - Erdoğan, İsrail'in AA ofisine yönelik saldırıyı kınadı22:27 - Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrımcılık 6
polisin yaşlı kadına saldırması 1
EKMEK 1
yazılı 3
deplasmanda atılan gol 1
ibb'nin vakıflara yardım haberlerine yayın yasağı gelmesi 3
04.05.2019 hakkari'de 3 şehidimizin olması 1
balkonda sebze yetiştirmek 6
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 5
Isıtılmış yemek 5
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam