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İtiraz edilen 41 bin seçmenle ilgili veriler, YSK'ya ulaştı

Ak Parti, kısıtlı ölü, hükümlü, zihinsel engelli olduğu için itirazda bulunduğu 41 bin 132 seçmenle ilgili veriler, ilçe seçim kurullarından YSK'ya ulaştı. Avukat Murat Ağırel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bunlardan sadece 766'sı oy kullanmış.
 05 Mayıs 2019 00:52
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İtiraz edilen 41 bin seçmenle ilgili veriler, YSK'ya ulaştı

AK Parti, 31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları için YSK'ya itiraz bulunmuştu.

İtiraz dilekçesinde, 41 bin 132 seçmen arasında 2 bin 308 kısıtlı, hayatta olmayan bin 229 kişi bulunduğunu, 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığını iddia etmişti. AK Parti ayrıca İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığını, İstanbul'daki yerleşim yeri adresi "cezaevi" olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli durumda bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiasını YSK'ye taşımıştı.

YSK bu iddialar için ilçe seçim kurullarından verileri talep etmişti. İlçe seçim kurullarının YSK'ya ilettiği bilgilere göre itiraz edilen 41 bin 132 seçmenden sadece 766'sı oy kullanmış.

İşte, YSK'ya gelen İstanbul ara kararlarına göre itiraz edilen seçmenlerle ilgili durum :

- TMK 405-406'ya göre kesinleşen seçmenler- 378 (Türk Medeni Kanunun 405 ve 406. maddelerine göre akıl sağlığı yerinde olmayan seçmen kast edilmektedir)
- Ölü olup seçmen görünenler- 8
- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlüler- 93
- Kasıtlı suçtan hükümlüler- 63
- Yerleşim yeri cezaevi olan seçmenler -1
- Zihinsel engeli buşlunan ve 18 yaş ve üstü seçmenler- 223
Memurlar.Net - Özel

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