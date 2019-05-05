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Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak

Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavı açmak için illere yazı yazdı
 05 Mayıs 2019 01:11
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Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak

Emniyet Genel Müdürlüğü illere bir yazı göndererek ihtiyaçların bildirilmesini istedi.

Bu yazının daha önceki yıllarda da yazıldığı ve sonuç çıkmayacağı belirtilse de, SİME- SEN yaptığı açıklamada Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün ile yaptıkları görüşmeye göre;

1- Bu yazı ile görevde yükselme sınavı için talep sayılarının artırılmasının istendiği,

2- Talep toplanmasının ardından, en geç Haziran ortasında sınav takviminin ilan edileceğini,

3- Görevde yükselmeye esas sayının 400 civarında olduğunu,

belirtmiştir.

Memurlar.Net
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