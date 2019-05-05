1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığına yakın zamanda personel alınacak denmişti, 2 ay geçti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, yakın zamanda personel alınacak demişti ama 2 ay geçti ve hala alım ilanı yayımlanmadı.
 05 Mayıs 2019 16:21
Yazdır
Adalet Bakanlığına yakın zamanda personel alınacak denmişti, 2 ay geçti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat 2019 tarihinde, Best FM'deki bir programa katılarak, yakın bir zaman içerisinde yeni personel alımı gerçekleşeceğini belirtmişti. İlgili haber için tıklayınız.

Ancak bu açıklamanın üzerinden 2 ayı aşkın zaman geçmiştir.

Adalet Bakanlığının yapacağı personel alımını dört gözle bekleyen adaylar, ilan metninin bir an önce duyurulmasını bekliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS ve ÖABT'de en çok sorulan 33 soru ve cevabı
03 Mayıs 2019 17:09		 OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu
03 Mayıs 2019 12:18
ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
03 Mayıs 2019 11:52		 Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
03 Mayıs 2019 08:24
Kırıkkale'deki tuz tesisinde 500 kişi istihdam edecek
02 Mayıs 2019 22:01		 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav kılavuzu
02 Mayıs 2019 16:35
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: İlanı biz değil Bakanlık iptal etti
29 Nisan 2019 17:58		 2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu
29 Nisan 2019 16:29
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
27 Nisan 2019 11:11		 İMD mülakat sonuçları nihayet açıklandı
26 Nisan 2019 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - 'Teravihi jet hızıyla kılmak uygun değil'16:28 - Hastalıkların şifasını arı iğnesinde buluyorlar16:23 - Kakava-Hıdrellez Şenlikleri bereketiyle geldi16:21 - Adalet Bakanlığına yakın zamanda personel alınacak denmişti, 2 ay geçti16:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı16:17 - İmamoğlu, 'İstanbul Gönüllüleriyle' bir araya geldi16:16 - Ukraynalı askerin hayatı Türk sistemine emanet16:12 - Hazır yemek sektörünün umudu vardiyalı iş yerlerinde16:08 - İzmir'de vapur seferleri iptal edildi16:04 - Eskişehir'de FETÖ'den 1'i astsubay, 2 kişi gözaltında
16:00 - Kızının tacize uğradığını öğrenen baba emekli polisi vurdu15:58 - Giresun'da tek örneği bulunan cami ibadete açıldı15:54 - 'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturmasında FETÖ izi15:51 - TESK'ten 'ramazanda israftan kaçınalım' çağrısı15:47 - Borçla kurulan Türk firmasına Avrupa'dan 4 ödül15:43 - Kadayıf ustalarının ramazan yoğunluğu15:39 - AK Partili Yavuz: YSK'ya ek dilekçe vereceğiz15:35 - AVM ve toptancılarda Ramazan yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
Başkanlar keyfi davranamayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n'apim tabiatım böyle 2
bu gün 2
sözlük atışması 4
Yağlı güreş 3
evde oturmayı sevmeyen insan 2
harun tekin 2
apseli diş 2
vatandaş seçim yenilensin istiyor 2
bir günde 1000 sayfa okumak 1
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 2
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam