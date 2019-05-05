Adalet Bakanlığına yakın zamanda personel alınacak denmişti, 2 ay geçti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, yakın zamanda personel alınacak demişti ama 2 ay geçti ve hala alım ilanı yayımlanmadı.
|05 Mayıs 2019 16:21
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat 2019 tarihinde, Best FM'deki bir programa katılarak, yakın bir zaman içerisinde yeni personel alımı gerçekleşeceğini belirtmişti. İlgili haber için tıklayınız.
Ancak bu açıklamanın üzerinden 2 ayı aşkın zaman geçmiştir.
Adalet Bakanlığının yapacağı personel alımını dört gözle bekleyen adaylar, ilan metninin bir an önce duyurulmasını bekliyor.
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