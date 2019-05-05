Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 28. Olağan Toplantısı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Uzunkaya, 174 yıllık tarihi şan ve şeref sayfalarıyla dolu, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan Türk Polis Teşkilatının gücünü milletten aldığını belirtti.

Teşkilatın her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirmekte olduğunu aktaran Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanında milli birlik ve beraberliğimizin korunması ve sağlanması için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımız, kanunların kendisine yüklediği görevleri yerine getirirken genel bütçe imkanlarının yanı sıra ilave kaynak ve desteklere de ihtiyaç duymaktadır. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, emniyet teşkilatımızın ortaya çıkan yeni ve acil ihtiyaçlarının karşılanması, güçlendirilmesi, her yönüyle en ileri seviyeye ulaştırılması ve bunları yaparken de Türk milletinin maddi ve manevi desteğinin sağlanması amacıyla 1975 yılında 74 hamiyetperver insan tarafından kurulmuştur."

Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Vakfımız 2017-2018 yıllarında Merkez ve Taşra Teşkilatına 115 adet binek taşıt, bir adet bomba imha aracı ve 20 adet motosiklet alımı yapmış, demirbaş, teknik cihaz, tefriş malzeme alımı ve bina tadilatlarına da toplamda 13,5 milyon lira destek sağlamıştır. Ayrıca yaşanan terör olayları sebebiyle emniyet hizmet binaları ve lojmanlarında meydana gelen hasarların onarılıp yenilenmesinden tutun da modern ve ileri teknoloji ile donatılmış çevre güvenlik tedbirlerinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan harcamaların hatırı sayılır bir kısmı da yine vakfımızca karşılanmış olup hizmet binası inşaat ve onarımları için 2017 ve 2018 yılında toplam 32 milyon lira harcama yapılmıştır. Bütün bunlara ilaveten 2017-2018 yıllarında polis evleri ve polis moral eğitim merkezlerine 26 milyon lira, demirbaş ve tefriş malzemeleri alımları için 1,5 milyon lira ve teknik cihaz alımları için ise 2,5 milyon lira tutarında yardım yapmıştır."

- Şehit aileleri ve zihinsel engelli çocuklar unutulmadı

Şehit emniyet mensuplarının geride kalan eş ve çocukları ile emekli sandığınca hizmet süresi göz önüne alınarak emekli maaşı bağlanamayan personelin eş ve çocuklarına da maddi yardımlar yapıldığını belirten Uzunkaya, "Bu kapsamda 2017-2018 yıllarında sadece şehit ailelerine 2 milyon lira yardım yapılmıştır. Şehit ve gazi mensuplarımızın eş ve çocukları ile engelli bireye sahip personelin eş ve çocuklarının moral değerlerini yüksek tutmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen sosyal etkinlikler ile zihinsel engelli çocuklar için 14 milyon lira yardım yapılmıştır. Ayrıca sosyal yardımda bulunulan çocuk sayısı bin 600'ü de aşmıştır." ifadesini kullandı.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, düzenlenen kampanya ve projelere yaptığı desteğe de dikkati çeken Uzunkaya, "Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığınca 2018 yılı içerisinde emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, kırmızı ışık ve karşıdan karşıya geçme kuralları, hız kurallarına uyma ve araç sürerken cep telefonu kullanılmasının önlenmesi konularında düzenlenen kampanyalar kapsamında 617 bin lira para desteği sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde Asayiş Daire Başkanlığına Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yapılan projeler dahilinde 21 İl Emniyet Müdürlüğüne toplam 3 milyon lira yardım yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Uzunkaya, konuşmasının sonunda "vakfın kurucu üyeleri başta olmak üzere tüm kurucu üyelerine, başkanlarına ve yönetim kurullarına vakfın bugünlere gelmesinde, gelişip büyümesinde verdikleri çok değerli ve önemli destek ve katkıları için ayrı ayrı minnet ve şükranlarını sunduğunu, ebediyete intikal edenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileğini" bildirdi.