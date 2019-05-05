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100 çocuk istismarı anlattı

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 116 okulda verdiği "cinsel istismar ve sanal suç eğitimi" korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 7 ayda yaklaşık 100 çocuk, yakın çevresinin cinsel saldırılarına maruz kaldığını fark ederek polise başvurdu
 05 Mayıs 2019 06:34
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100 çocuk istismarı anlattı

Van'da polis ekiplerinin cinsel istismara yönelik yaptığı çalışma iç karartan bir tabloyu gözler önüne serdi. Psikologlar eşliğinde Van'daki okullarda eğitim veren polis ekiplerinin çalışmasının ardından 100'e yakın öğrenci istismara uğradıkları gerekçesiyle rehber öğretmenlerine başvurdu. Pedagoglar eşliğinde dinlenen çocuklarının anlatıklarının ardından istismarı yapanlar gözaltına alındı.

116 OKULDA 22 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan özel bir ekip okullarda öğrenci ve öğretmenlere tehditler konusunda bilgilendirdi. Polis ve psikologlardan oluşturulan "siber tehditlerle mücadele timi" okulların açıldığı 2018 yılının Eylül ayından bu yana kent genelinde 116 okulda 22 bin öğrenci ile 800 öğretmene, çocukların kötü alışkanlıklardan ve suç oluşumlarından nasıl korunmaları gerektiği, sanal bahis, sanal suçlar ve cinsel istismar hakkında bilgilendirme yaptı.

ÇOÇUKLARLA BİRE BİR İLETİŞİM KURULDU
Seminerlerde suçun işlenmesine neden olan sosyal zeminin ortadan kaldırılması için katılımcılarla bire bir iletişim kuruldu. Özellikle çocuğun cinsel istismarı konusu üzerinde duran ve bu konuda bilgilendirme yapan çocuk şube polisleri, rehber öğretmenlerle birlikte çocuklara istismar suçunu aktardı. Polis, çocuklara kendilerine yönelik istismar tehdidinden nasıl korunabilecekleri ile istismara uğrayan çocukların neler yapması gerektiğini anlattı.

VAHİM TABLOYU ORTAYA ÇIKARDI
Rehber öğretmenler tarafından "özel bölge" eğitimi verilen çocuklara, polisler de "istismarda bulunan kişinin kim olursa olsun suçlu olduğu, böyle bir duruma maruz kalanların öğretmenleri ve 155 polis imdat hattına başvurabilecekleri" aktarıldı. Çocukların mağduriyet yaşamaması, yaşamışsa da bu mağduriyetin giderilip normalleşmesi için yapılan bu bilgilendirmelerde vahim bir tablo da ortaya çıktı.

ÖĞRETMENLERİNE ANLATTI
Seminerlerinin başlamasıyla birlikte 7 ay içerisinde istismara uğradığından şüphelenen aralarında erkek çocukların da bulunduğu 100 yakın çocuk farklı zamanlarda rehber öğretmenleri aracılığı ile polise başvurdu. Bir kısmı aile içinden, büyük çoğunluğu da yakın çevresi tarafından istismara uğrayan çocuklar Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülerek uzman pedagoglarla görüştürüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI OLDU
Çocukların anlattıkları polis, savcı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir temsilcinin de bulunduğu heyet tarafından da kayıt altına alındı. Savcılık talimatı ile çocuklara istismarda bulunan şüpheliler gözaltına alındı. İşlemleri yapılan şüphelilerden bazıları tutuklanırken bazıları da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstismara uğrayan bir kaç çocuk da rehabilitasyon altına alındı.

Şahin Şen

Yeni Şafak
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