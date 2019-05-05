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Yedikule'de binanın tabanı çöktü: 1'i çocuk 5 kişi yaralı

Fatih Yedikule Musa Süreyya Bey sokakta zemin kattaki bir binanın tabanı, bodrum katının üstüne çöktü. Çökmede 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
 05 Mayıs 2019 07:00
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Yedikule'de binanın tabanı çöktü: 1'i çocuk 5 kişi yaralı

Olay, saat 00.30 sularında Fatih Yedikule Musa Süreyya Bey Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu vatandaşların ikamet ettiği ve evde misafirlerin de olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki dairenin salonun tabanı, bodrum katının üstüne çöktü. Çökme nedeniyle 1'i çocuk, 4 yetişkin betonla aşağıya düştü. Büyük bir gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar, çökmeyi ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katına düşen yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri ise, ikamet eden diğer bina sakinlerini tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilen vatandaşlar akrabalarının yanına gitti.

"Patlama oldu zannettik"

Büyük bir gürültüyle uyandıklarını ve geceyi akrabalarının yanında geçireceklerini belirten bina sakini İlhami Yeşilağaç, "Binayı tahliye ettiler. Büyük bir gürültü geldi. Patlama olduğunu zannettik, baktık ki taban çökmüş. Yan dairede kalıyorum, oranın yanı" dedi.

Belediye ekipleri, binayı mühürleyerek, sokağı yaya güvenlik şeridi ile trafiğine kapattı.

Öte yandan dairede yaralanan bazılarının akraba ziyaretine geldikleri öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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