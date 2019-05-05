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Ramazan gıda kolilerine dikkat!

Ramazan gıda kolilerine dikkat! Tarihi geçmiş ürünler, gıda kolisine giriyor
 05 Mayıs 2019 07:45
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Ramazan gıda kolilerine dikkat!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Özellikle ramazan paketi hazırlayan bazı kişilerin, firmalardan son tüketim tarihi geçmiş ürünleri çok düşük fiyata alarak, bu ürünleri söz konusu kolilere koyduğu ya da koyacağı yönünde çeşitli ihbarlar almaktayız. Hayırseverler ve tüketiciler dikkatli olmalı" dedi.

Alınacak her ürün ve gıdanın ilk üretim ve son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrolünün yapılmasının gerektiğini vurgulayan Koçal "Son kullanma tarihi geçen ürünleri almayın, diğer vatandaşlarımızın almasının da önüne geçmek için yetkilileri uyarın ve raftan kaldırtın. Tepki alırsanız, ALO 174 gıda hattını arayarak gerekli şikayette bulunun. Özellikle gıda paketi hazırlatan hayırsever kişilerin ürünleri kontrol etmeleri, 'dökme' dediğimiz sonradan torbalanmış, üzerinde marka, üretim ve tüketim tarihi olmayan ürünleri pakete koydurmamaları gerekir. Dikkat edilmezse hayır yapmaya çalışılırken tüketicinin sağlığıyla oynanmış olur" diye konuştu.

Koçal, gıda alışverişine listeyle çıkılmasını önererek şunları söyledi: Hangi üründen ne kadar alacağınızı ve en uygun fiyatın nerelerde olduğunu araştırın, listeyle alışverişe çıkarsanız, oruçluyken gereğinden fazla alışveriş yapmaz ve bütçenize fazla yük binmesinin önüne geçmiş olursunuz.

Türkiye
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