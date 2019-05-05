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Kütahya'da 3 ev tamamen yandı
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinin Kınık mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 evin tamamen yandığı bildirildi
|05 Mayıs 2019 07:40
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Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, " Saat 22.30 civarında Beldemiz Kınık mahallesi sakinlerinden İbrahim Çetiner'in evinde elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, Dudu Çetiner ve Recep Çetiner'in evleriyle birlikte 3 ev tamamen yandı. Belde itfaiyemizin yanı sıra, Simav, Çitgöl , Güney Belediyelerinden gelen itfaiyeler yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı" dedi.
Can kaybının yaşanmadığı bildirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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