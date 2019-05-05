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İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi

İstanbul'daki 39 ilçenin seçim kurulları, sandık başkan ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi. YSK'nın, yasa dışı görevlendirmeleri tespit edebilmesi için bu listelere ihtiyacı var
 05 Mayıs 2019 08:15
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İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi

İstanbul'un 39 ilçesinde görev yapan ilçe seçim kurullarının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) direndikleri ortaya çıktı. YSK'nın 23 Nisan tarihli kararında, 31 Mart seçimlerinde görev yapan sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini ilçe seçim kurullarından istendi. 39 ilçedeki seçim kurullarının tamamı, kaymakamlıklardan gelen, sandıklarda görevlendirilmek üzere ilçede yaşayan ve sandık kurullarında görev yapabilecek memurların listesini YSK'ya göndermedi.

İlçe seçim kurulları, YSK'ya gönderdikleri yazıda, görevli başkanı ve memurların kaymakamlıklardan geldiğini iddia etti ancak kaymakamlıktan gelen listeleri YSK'ya göndermedi. Oysa ilçe seçim kurulları, hem kaymakamlıklardan gelen, hem de kendileri tarafından hazırlanan listeleri göndermek zorunda. YSK'nın iki listeyi karşılaştırarak yasa dışı olarak görev yapan sandık kurulu başkanı ve memurları tespit edecek. Ancak kaymakamlıklardan gelen listelerin YSK'ya gönderilmemesi, 'İlçe seçim kurulları neyi ört bas ediyor' sorusunu gündeme getirdi.

MUHALEFET ŞERHİ

AK Parti Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu üyesi avukat Serkan Savayı, muhalefet şerhinde; Beşiktaş'ta görevli 424 kişiye ait isimleri yazılan görevlilerin hangisinin doğrudan kaymakamlıktan, hangisinin doğrudan kurumundan istendiğinin yer almadığına dikkat çekti. MHP Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu üyesi Alper Sipahioğlu da, kaymakamlıktan gelen listenin tutanağa konulmadan YSK'ya gönderildiğini ifade etti. Eyüpsultan ve Fatih ilçe seçim kurullarının da söz konusu listeleri YSK'ya göndermediği öğrenildi.

AK Parti Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu üyesi Mahmut Arslan, kurulun kararına muhalefet şerhi koyarak, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı ve memur üye olarak atanmasının seçimlerin sıhhatine gölge düşürdüğünü belirtti. AK Parti Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu üyesi Erhan Doğan da kamu görevlisi olmayanların tek tek YSK'ya bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ

Fatih Kaymakamlığı; ilçedeki seçim kurullarına 3 bin 155 kişilik liste gönderdiği bildirildi. İlçe seçim kurullarınin kendilerine 204 kişilik liste geldiğini iddia ederek gerçeğe aykırı bilgi verdiği öğrenildi. Fatih'te üç seçim bölgesinde 841 sandık bulunuyor. Gaziosmanpaşa 1. No'lu Seçim Kurulu'nun, sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan 274 kişiyi görevlendirdiği de tespit edildi.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK 48 SAAT

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin olağanüstü itirazlarını değerlendiren YSK, ilçe seçim kurullarından istediği bilgi ve belgelerin gelmesinin ardından yarın toplanarak karar için düğmeye basacak. Yarın toplanacak YSK'nın 11 üyesi AK Parti ve MHP'nin itirazları doğrultusunda İstanbul ilçe seçim kurullarından gelen bilgi ve belgeleri değerlendirecek. Birkaç gün sürmesi beklenen bu değerlendirme aşamasından sonra üyeler ya seçimin yenilenmesine ya da geçerli sayılmasına karar verecek.

YSK'nın verdiği bu kararla İstanbul düğümü de kökten çözülmüş olacak. Seçimin iptal edileceği korkusuna kapılan CHP de sandıklarda yapılan açık usulsüzlükleri, sandık başkan ve üyelerden birinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi, kısıtlı seçmenlere oy kullandırılması gibi birçok yasa tanımaz girişimleri görmezlikten gelerek YSK'yı baskı altında tutmaya yönelik, saldırgan ve hakaretamiz açıklamalarını sürdürüyor.

KENAN KIRAN
Sabah
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