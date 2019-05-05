1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı

Kuşadası'nda ilginç bir nikah töreni gerçekleşti. Sivas hakimi ile Bingöl savcısının nikahını avukat olan Kuşadası Belediye Başkanı kıydı
 05 Mayıs 2019 08:47
Yazdır
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı

Eski Aydın milletvekili Recep Taner'in Sivas'ta hakimlik yapan kızı Fulden Taner ile Bingöl Cumhuriyet Savcısı Ozan Uçar, Kuşadası'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Kuşadası sahil sitelerinde deniz kenarındaki Artemis Düğün Bahçesi'nde gerçekleşen nihah törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti Aydın milletvekili Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın il Başkanı Cemal Sarı, hakim ve savcı olan çiftin meslektaşları, aileler, davetliler ve arkadaşları katıldı. Nikah şahitliklerini Aydın milletvekili Adnan Sezgin ve Faden Yalvaçlı'nın yaptığı Sivas hakimi Fulden Taner ve Bingöl Savcısı Ozan Uçar'in nikahını kıyan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in mesleğinin avukat olması ilginç görüntülere yol açtı. Başkan Günel, savcı ve hakim çitfin nikahını kıyarak ömür boyu mutluluklar diledi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
05 Mayıs 2019 09:10		 Kara yollarında durum
05 Mayıs 2019 09:05
Ramazan gıda kolilerine dikkat!
05 Mayıs 2019 07:45		 Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı-Haritalı
05 Mayıs 2019 06:25
Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi
04 Mayıs 2019 22:27		 Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
04 Mayıs 2019 22:23
42 yıllık başkan 93 yaşında hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 22:00		 İki bacağını kaybeden akademisyenin tedavisi sürüyor
04 Mayıs 2019 21:54
Safranbolu asırlık camileriyle ramazanı karşılayacak
04 Mayıs 2019 21:42		 7 ayda 51 kilo verince yeni hayata adım attı
04 Mayıs 2019 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:10 - 'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'09:05 - FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı09:05 - Kara yollarında durum08:47 - Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı08:45 - Enflasyon düşer, dış açık azalır08:15 - İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi07:45 - Ramazan gıda kolilerine dikkat!07:45 - 'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'07:40 - Kütahya'da 3 ev tamamen yandı07:20 - Başkanlar keyfi davranamayacak
07:10 - Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu07:00 - Yedikule'de binanın tabanı çöktü: 1'i çocuk 5 kişi yaralı06:45 - 8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?06:34 - 100 çocuk istismarı anlattı06:25 - Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı-Haritalı01:41 - Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 28. Olağan Toplantısı yapıldı01:37 - Samur, 25 dakikada 150 metrelik köprü oluşturuyor01:11 - Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
İtiraz edilen 41 bin seçmenle ilgili veriler, YSK'ya ulaştı
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
Diyarbakır'da 27 KESK üyesi gözaltına alındı
Başkanlar keyfi davranamayacak
İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
Samur, 25 dakikada 150 metrelik köprü oluşturuyor
100 çocuk istismarı anlattı
5 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 1
Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1
konuşmayı sevmeyen insan 4
doğum kontrolünü doğru bulmuyorum 1
yazılarına belirsiz bir tarihe kadar ara veren yazar 2
samsung galaxy s6 edge 1
lavinya 3
Sen bu işten anlarsın 2
Dedektif dupond ve dedektif dupont 1
bir günde 1000 sayfa okumak 4
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam