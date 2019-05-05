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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
 05 Mayıs 2019 09:05
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarında yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri (1-2. kilometreler) güzergahındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 12-13. kilometrelerindeki viyadük çalışmaları nedeniyle yolun İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Eğirdir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Eğirdir-Isparta istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun Sultankoyu (29-30. kilometreler) ve Kargıpınarı (56-58. kilometreler) güzergahlarındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14 kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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