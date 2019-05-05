1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı
 05 Mayıs 2019 09:30
Yazdır
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi, Narlıca, Belediyeevleri, Barbaros ve Fatih mahallelerinde "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan salıverildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulda asansör boşluğuna düştü
05 Mayıs 2019 10:52		 Ordu'da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
05 Mayıs 2019 10:42
Kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı
05 Mayıs 2019 09:55		 Kütahya'da 3 ev tamamen yandı
05 Mayıs 2019 07:40
Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu
05 Mayıs 2019 07:10		 Yedikule'de binanın tabanı çöktü: 1'i çocuk 5 kişi yaralı
05 Mayıs 2019 07:00
100 çocuk istismarı anlattı
05 Mayıs 2019 06:34		 Diyarbakır'da 27 KESK üyesi gözaltına alındı
05 Mayıs 2019 00:11
Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 21:11		 Yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı
04 Mayıs 2019 20:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Ambulans helikopter kalp hastası 2 günlük bebek için havalandı10:52 - Okulda asansör boşluğuna düştü10:42 - Ordu'da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti10:30 - Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?10:25 - Akar: Türkiye, KKTC halkının haklarını her zaman korumaya kararlıdır10:15 - Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak10:05 - Yargıtay: Simsarlık sözleşmesi yazılı olmazsa geçerli değil10:00 - Çelik: Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor09:55 - Kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı09:40 - İmar barışında sona geliniyor
09:30 - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama09:10 - 'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'09:05 - FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı09:05 - Kara yollarında durum08:47 - Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı08:45 - Enflasyon düşer, dış açık azalır08:15 - İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi07:45 - Ramazan gıda kolilerine dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi
Başkanlar keyfi davranamayacak
İtiraz edilen 41 bin seçmenle ilgili veriler, YSK'ya ulaştı
FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
Diyarbakır'da 27 KESK üyesi gözaltına alındı
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına bayan diyen yazar 1
evde oturmayı sevmeyen insan 2
bu havada gidilmez 2
talimatla çalışan editörler 4
Şimşekleri üstüne çekmek 6
güvercin 1
bir kg patates ve bir kg soğanın 10 lira olması 7
Dedektif dupond ve dedektif dupont 1
yazılı 3
Küçük ev aletleri 4
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam