Kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta kafede oturduğu sırada kendisine kimlik soran polislere silah doğrultan kişi, gözaltına alındı. Kafede oturanların korkuyla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Mahallesinde geçen cuma günü meydana gelen olayda, M. G., kız arkadaşı olduğu öğrenilen F. M. ile Bahçeyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede buluştu. İkili otururken kafe çalışanı garson masada oturan genç kızın tedirgin olduğunu fark etti. Bir süre olan biteni gözlemleyen kafe çalışanı M.G.'nin belindeki silahı fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu önce iş yeri müdürüne daha sonra da polise bildirdi. Kafeye gelen polis M.G.'den kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli belindeki silahı çıkararak, polise doğrulttu. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

MÜŞTERİLERİN KORKUYLA KAÇMASI KAMERADA

Kafede yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde polisler M. G.'ye kimlik soruyor. Bu sırada M.G. de kimliğini verdikten sonra ayağa kalkarak bir anda belindeki silahını çekiyor. Polisler önce davranarak M. G.'yi etkisiz hale getirirken, kafede oturan müşteriler de büyük panikle kaçışıyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri şüphelinin elindeki silahı alarak delil torbasına koyduğu ve yere yatırdığı M.G.'ye kelepçe takarak gözaltına aldığı görülüyor. Bu sırada şüphelinin yanında bulunan F. M'nin ise olan biteni korku dolu anlarla izlediği görülüyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten M.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.G'nin tutuklandığı öğrenildi.