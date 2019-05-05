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Çelik: Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor. Hakimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan'la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor
 05 Mayıs 2019 10:00
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Çelik: Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki 'Yassıada zihniyeti'nin hiç değişmediğini gösterdi." ifadesini kullanan Çelik, AK Parti'nin hukuk içinde hak arama sürecine iftira atıldığını, "Yüce Divana gidersiniz" diye tehdit siyasetinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyetin her gün daha da saldırganlaştığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hakimlere 'Kızılay'da yürüyemezsiniz' diyerek açıkça saldırıyor. En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, 'milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar. CHP'nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki... Hakimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan'la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor.

Tüm bunların tek hayırlı tarafı demokrasi mücadelesini ne kadar güçlü tutmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatmasıdır. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor. Demokrasi mücadelemizin buna karşı daha da güçlenmesi gerekiyor. Demokrasi nehri, hukuk yatağında akar, biz buna inanıyoruz. CHP, millet iradesinin sınırının Yassıada zihniyeti olduğuna inanmaya devam etsin. Biz de bu zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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