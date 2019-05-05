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Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

Liseli gencin geliştirdiği sistemle artık silahlar sadece sahipleri tarafından kullanılacak. Güvenlik güçleri silahlarını kaptırdıklarında vurulmak zorunda kalmayacak
 05 Mayıs 2019 10:15
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Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo Bilim Şenliğinde, Isparta Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Vildan Bayındır'ın geliştirdiği, ateşli silahlarda kullanılan parmak okuyan silah tertibatı tanıtıldı. Artık güvenlik güçlerinin silahları başkasının eline geçse de kullanılamayacak. Silahların tetiklerinin üzerine yerleştirilen parmak okuyucu sayesinde her silahı sadece parmak izi tanıtılan kişi kullanacak. Bu sayede bir boğuşma veya başka bir sebepten ötürü güvenlik güçlerinin silahını eline geçiren suçlu, bu silahı kullanıp güvenlik güçlerine ateş edemeyecek. Bu aparatın takıldığı silahı parmak izi tanımlı kişi dışında kimse kullanamıyor.

Bu sistemin tüm silahlarda kullanılabileceğini söyleyen Vildan Bayındır, "Ben parmak izi okuyan silah tasarladım. Bu tasarım sayesinde sizin olan silahı başkası kullanamayacak. Bu sayede cinayet, intihar ve kazalar bir nevi önlenmiş olacak. Bizim istediğimiz silahlanmanın kontrol altına alınması değil, popülerliğini ve yaygınlığını azaltmak. Sistem şöyle çalışıyor: Üretici firma tarafından silah alacak kişinin parmak izi verileri kaydediliyor. Bu silahı eline geçiren başka biri kullanamıyor. Son zamanlarda silahların kolay elde edilmesiyle birlikte cinayet ve kazalar çok artmaya başladı. Parmak izi sayesinde bu gibi durumların bir azaltacağını ümit ediyoruz. Mesela güvenlikçiler hırsızla karşı karşıya geldiğinde bir anlık dalgınlığıyla silahını kaptırsa bile bu silahı alan kullanamayacak. Bu sistemin maliyeti silah başına 700 lira olacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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