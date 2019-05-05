Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak
|05 Mayıs 2019 10:15
|Yazdır
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo Bilim Şenliğinde, Isparta Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Vildan Bayındır'ın geliştirdiği, ateşli silahlarda kullanılan parmak okuyan silah tertibatı tanıtıldı. Artık güvenlik güçlerinin silahları başkasının eline geçse de kullanılamayacak. Silahların tetiklerinin üzerine yerleştirilen parmak okuyucu sayesinde her silahı sadece parmak izi tanıtılan kişi kullanacak. Bu sayede bir boğuşma veya başka bir sebepten ötürü güvenlik güçlerinin silahını eline geçiren suçlu, bu silahı kullanıp güvenlik güçlerine ateş edemeyecek. Bu aparatın takıldığı silahı parmak izi tanımlı kişi dışında kimse kullanamıyor.
Bu sistemin tüm silahlarda kullanılabileceğini söyleyen Vildan Bayındır, "Ben parmak izi okuyan silah tasarladım. Bu tasarım sayesinde sizin olan silahı başkası kullanamayacak. Bu sayede cinayet, intihar ve kazalar bir nevi önlenmiş olacak. Bizim istediğimiz silahlanmanın kontrol altına alınması değil, popülerliğini ve yaygınlığını azaltmak. Sistem şöyle çalışıyor: Üretici firma tarafından silah alacak kişinin parmak izi verileri kaydediliyor. Bu silahı eline geçiren başka biri kullanamıyor. Son zamanlarda silahların kolay elde edilmesiyle birlikte cinayet ve kazalar çok artmaya başladı. Parmak izi sayesinde bu gibi durumların bir azaltacağını ümit ediyoruz. Mesela güvenlikçiler hırsızla karşı karşıya geldiğinde bir anlık dalgınlığıyla silahını kaptırsa bile bu silahı alan kullanamayacak. Bu sistemin maliyeti silah başına 700 lira olacak" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İmar barışında sona geliniyor
05 Mayıs 2019 09:40
|'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
05 Mayıs 2019 09:10
|Kara yollarında durum
05 Mayıs 2019 09:05
|Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
05 Mayıs 2019 08:47
|Ramazan gıda kolilerine dikkat!
05 Mayıs 2019 07:45
|Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı-Haritalı
05 Mayıs 2019 06:25
|Mezuniyet törenine 1 yaşındaki kızıyla geldi
04 Mayıs 2019 22:27
|Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
04 Mayıs 2019 22:23
|42 yıllık başkan 93 yaşında hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 22:00
|İki bacağını kaybeden akademisyenin tedavisi sürüyor
04 Mayıs 2019 21:54