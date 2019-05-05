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Ordu'da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Alevlerin arasında kalan yaşlı çift yaşamını yitirdi
|05 Mayıs 2019 10:42
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir evde çıkan yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bayramlı Mahallesi Dere mevkisinde İdris Öztürk'e (82) ait tek katlı evde yangın çıktı.
Kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşuları, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.
Ekipler, evde yaptıkları incelemede İdris ile eşi Gülsüm Öztürk'ün (72) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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