Okulda asansör boşluğuna düştü
|05 Mayıs 2019 10:52
|Yazdır
Olay, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Altaylar Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kurs için okulda bulunan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), iddiaya göre okulun koridorunda koşarken karşısındaki asansörün kapısına fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan asansör kapısından 10 metrelik boşluğa düşen öğrenci yaralandı.
Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler durumu öğretmenlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kottaş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrenci daha sonra Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Anıl Kağan Kottaş'ın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'da yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
05 Mayıs 2019 10:42
|Kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı
05 Mayıs 2019 09:55
|Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
05 Mayıs 2019 09:30
|Kütahya'da 3 ev tamamen yandı
05 Mayıs 2019 07:40
|Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu
05 Mayıs 2019 07:10
|Yedikule'de binanın tabanı çöktü: 1'i çocuk 5 kişi yaralı
05 Mayıs 2019 07:00
|100 çocuk istismarı anlattı
05 Mayıs 2019 06:34
|Diyarbakır'da 27 KESK üyesi gözaltına alındı
05 Mayıs 2019 00:11
|Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 21:11
|Yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı
04 Mayıs 2019 20:54