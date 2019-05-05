Ambulans helikopter kalp hastası 2 günlük bebek için havalandı
|05 Mayıs 2019 11:00
|Yazdır
Osmaniye'de ana kalp damarları ters doğan 2 günlük bebek, ameliyat edilmesi için ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Kentte yaşayan Mehmet ve Ülkü Boz çiftinin 2 gün önce özel hastanede dünyaya gelen kızları, solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.
Yoğun bakım servisine alınan bebeğin, muayenesinde, kalpten çıkan iki ana damarının ters olduğu belirlendi.
Yapılan tetkik ve görüşmeler sonrası, bebeğin Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edilmesine karar verildi.
Acilen Konya'ya götürülmesi gereken bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi.
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan bebek, daha sonra Konya'ya gönderildi.
Bebeğin doktoru, çocuk hastalıkları uzmanı Murat Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan ancak tedaviye yanıt vermeyen bebeğin, acil ameliyat edilmesi için Konya'ya nakledildiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antibiyotik direnciyle savaş ellerde başlıyor
04 Mayıs 2019 19:33
|Sağlık Bakanlığından örnek sahur ve iftar sofrası
03 Mayıs 2019 19:13
|Türkler en çok kalp rahatsızlığından ölüyor
02 Mayıs 2019 19:23
|Antibiyotik kullanımında Türkiye dünyada birinci
02 Mayıs 2019 17:56
|TESK: 2 bin 417 esnafımız e-ticaret yapıyor
02 Mayıs 2019 12:46
|Bakan Koca: Antibiyotik tüketimimiz geriledi
02 Mayıs 2019 09:17
|Anne sütü laboratuvarda üretilebilir mi?
01 Mayıs 2019 23:41
|Diyetisyenlerden 'zayıflatma çayı' uyarısı
01 Mayıs 2019 20:40
|Bu dondurma daha sağlıklı
01 Mayıs 2019 20:30
|Aşırı çay ve kahve diş problemine sebep oluyor
01 Mayıs 2019 20:21