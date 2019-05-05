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Cebinizdeki kalem ya da taktığınız kravat ölümünüze yol açabilir

Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelen emniyet kemeri ve devrilme simülasyon tırı yoğun ilgi gördü. Vatandaşlara seyir halindeki araçta emniyet kemeri takmanın önemi ve emniyet kemeri takılı halde yapılan seyahatlerde cepte taşınan bir kalemin ya da kravatın nasıl ölüme yol açabileceği anlatıldı
 05 Mayıs 2019 12:05
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Cebinizdeki kalem ya da taktığınız kravat ölümünüze yol açabilir

Bandırma'ya özel bir akademi firması tarafından getirilen ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan emniyet kemeri simülasyon tırı vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin önemi ve alkollü halde araç kullanan sürücülerin neler yaşadığına yönelik bilgiler verildi. Devrilme simülasyonuna giren vatandaşlar, bir kamyonda seyir halinde iken devrilmede emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gördü. Uzmanlar tarafından vatandaşlara emniyet kemeri takılmaması halinde oluşabilecek zararlar, emniyet kemeri takılı iken üzerinizde kalem ya da boyunda takılı olan kravatın nasıl ölümlere sebebiyet verebileceği anlatıldı. Teste katılmak isteyen vatandaşların gözüne gözlük takan uzmanlar, alkollü halde bir sürücünün nasıl araç kullandığının daha iyi anlaşılabilmesi için gözünde gözlük varken önündeki topa vurmasını istedi. Birçok vatandaş önünde duran topu ıskalayarak vuramadı.

"Ülkemizde emniyet kemeri bilinci oturmadı, herkes kaderci"

Akademi uzmanlarından Ersin Kaya, "Ülkemizde emniyet kemeri takma oranı çok düşük. Trafikte birçok canı bu nedenle kaybediyoruz. Ufak çapta kazalarda araçtan fırlamalar, araç içerisinde savrulmalar beklenmeyen ölümlere neden olmakta. Simülatörümüzde bu anları 5 kilometre hızla giden bir araçta olduklarını varsayarak yaşatıyoruz. Emniyet kemerinin önemi bizim ülkemizde insanların çoğunda bilinç olarak oturmadı. Herkes kaderci gözüyle bakıp, bir şey olmaz mantığıyla yola çıkıyor. Aslında buradaki simülatörümüz biz 5 kilometre hızı baz alsak bile trafikte olabilecek bir kazayı anlatıyor. Trafikte hiçbir araç 5 kilometre ile dolaşmıyor ama buradaki amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek" dedi.

"Cebinizdeki kalem ya da taktığınız kravat ölümünüze yol açabilir"

Akademi uzmanlarından Sarpel Siral, emniyet kemerinin takıldığı esnada eğer gömlek ya da ceket ceplerinde kalem, çakmak gibi materyallerin kaza anında sürücünün vücuduna batarak yaralanmalara veya ölümlere sebebiyet verebileceğini, öte yandan erkeklerde takılan kravatın mutlaka emniyet kemeri takılı halde iken kemerin üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Siral, kravatın emniyet kemerinin altında kalması ile kaza esnasında kişinin oluşacak baskı ile boğulma riski ile karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Siral, "Emniyet kemeri kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Üç temel hareketimiz var. Birincisi bindiğimizde üzerimizde mont varsa çıkarmak da istemiyorsak etek kısımlarını dışarı çıkarıp emniyet kemerini üzerine takmak, ikincisi bazen emniyet kemerini taktığınızda dönük halde durabiliyor üzerimizde. Emniyet kemerinin dizaynı çarpma anında bütün enerjiyi vücuda yayması şeklinde tasarlanmıştır. İlk çıktığından beri emniyet kemeri hiç değişmedi. Bugün hangi araca binerseniz binin aynı şekilde bir emniyet kemeri görürsünüz. Çünkü tasarlanması vücudun sağlam kemikleri arasından geçmesi üzerine. Dolayısıyla köprücük kemiklerimizden, göğüs kemiklerimize ve bel kemiğimizi saracak şekilde bir tasarım söz konusu. Eğer emniyet kemeri takıldığında üzerimizde kıvrık şekilde kalırsa enerjiyi yayamayacağı için o kıvrık kalan bölgeye kaza anında şiddetli bir basınç uygulayacak kırılmalara ve iç kanamalara yol açacaktır. Üçüncü temel kural ise emniyet kemerini taktığımızda gömleğimizin cebinde çakmak, kalem gibi materyaller olabiliyor. Ya da boynumuzda kolye, beylerde kravat olabiliyor. Eğer bunlar çarpma anında emniyet kemeri ile vücudunuz arasında kalmışsa sıkışmaya sebep olup vücudunuza saplanacaktır. Kravatta ise eğer taktığımız kravatı emniyet kemerinin üzerine çıkarmaz isek çarpma anında vücudunuz ileri giderken ve kemer bizi tutarken kravat sıkışıp boğazımızı sıkarak ölüme neden olacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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