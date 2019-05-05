Haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknik Lideri İbrahim Gümüş, Türkiye'nin Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğini belirtti.

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali'ne katılan Gümüş, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A hakkında bilgi verdi.

2014 yılı Aralık ayında, TÜBİTAK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve CTech firmalarından oluşan konsorsiyum tarafından projelendirilen Türksat 6A haberleşme uydusunda çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Gümüş, daha önce Göktürk, Rasat, Bilsat gibi yakın yörüngede çalışan gözlem uydularını üreten Türkiye'nin ilk kez tamamen milli imkanlarla 36 bin kilometre mesafede çalışacak bir haberleşme uydusunu yaptığını vurguladı.

- 400'den fazla mühendis ve teknisyen üzerinde çalışıyor

Türksat 6A haberleşme uydusu projesinde 400'ün üzerinde Türk mühendis ve teknisyenin çalıştığını, projenin bugüne kadar başarıyla sürdüğünü anlatan Gümüş, proje sayesinde uydu ve uzay alanında Türkiye'nin ciddi bir insan kaynağı oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye açısından pek çok alanda yeniliklere kapı açacak projenin maliyetinin 2014 rakamlarına göre 540 milyon lira olduğunu kaydeden Gümüş, "Ülkemiz için çok büyük kazanımlar elde ettik. Projede ısıl ve yapısal yeterlilik modelini tamamladık, mühendislik doğrulama dediğimiz son elektriksel doğrulama modelinin yapımına başladık. 2020 yılı içinde uzaya göndereceğimiz modelin inşasını ve testlerini tamamlayacağız, 2021 yılında da Türksat 6A'yı yörüngeye fırlatmaya çalışacağız." dedi.

-"İspanya'dan Tayland'a kadar kapsama alalına sahip olacak"

Türksat 6A'nın bütünüyle milli imkanlarla üretildiğinin altını çizen Gümüş, yakıt dahil yaklaşık 4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip olacak uydunun 42 derece doğu boylamındaki yörüngeye yerleştirileceğini, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde müşterilerine hizmet sunacağını belirtti.

- "15 ülke arasına gireceğiz"

Türksat 6A'nın yörüngede 15 yıl kalmasının planlandığını belirten İbrahim Gümüş, şöyle konuştu:

"Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla beraber haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz. Dünyadaki örneklere baktığımızda uydu yapan ülkeler önce sistem mühendisliği yapıyor, parçaları alıyor, bir araya getiriyor ve çalıştırıyor. Türkiye artık bu proje ile ekipman yapabilen ülkeler sınıfına yükselecek. Sadece ekipman yapmayacak Türkiye proje ile ülkemiz kendi haberleşme uydusunu yapan, yaptığı uyduları satan hatta ekipman ve sistem satan bir ülke konumuna gelecek.

Türksat 6A, İspanya'dan Tayland'a kadar uzanan bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 6A, kapasite artırımıyla gücümüze güç katacak diyebiliriz. İmece uydu projemiz var, haberleşme ve gözlem uyduları ile sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetleri dediğimiz ülkelerden talepler var, bu ülkeleri mevcut teknoloji transferi noktasında destekliyoruz zaten ancak bu ülkeler haberleşme uyduları yapabilen konuma geleceğiz."