1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için yarıştı

Adana'da, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'ne katılmak isteyen gençler uygulamalı sınavda, kendilerine verilen pipet, şişe, CD gibi malzemelerle en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için ter döktü
 05 Mayıs 2019 12:31
Yazdır
Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için yarıştı

Adana'da, geleceğin "teknoloji yıldızı" olmayı hedefleyen gençler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, uygulamalı sınavda en iyi projeyi yapmak için hünerlerini sergiledi.

Menderes Spor Salonu'nda yapılan uygulamalı sınavda, 270 ortaokul öğrencisi kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbiriyle yarıştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uçak, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'nden yararlanmak isteyen öğrencilerin bugün Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen sınava katıldığını söyledi.

Uçak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak çalışmasıyla başlatılan proje kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, sınavda başarı sağlayan öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edileceğini belirtti.

Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları veya girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Uçak, şöyle devam etti:

"Projenin amacı ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz olan milli teknoloji hamlemizin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliğine sahip genç bireyleri yetiştirmek. Bugün burada 270 ortaokul, öğleden sonra ise 170 lise öğrencimizle uygulama sınavını gerçekleştireceğiz. Onlardan hayallerindeki arabayı yapmayı bekliyoruz. Tek istediğimiz şey bu arabanın en uzak mesafeye gitmesi. Vermiş olduğumuz aparatlarla öğrencilerimiz hayallerindeki arabayı yapacaklar, bize bunu sunacaklar. Aslında inovasyon yapacaklar. En başarılı öğrencileri biz buradan kendi eğitim programımıza katacağız."

Projenin sürdürülebilir bir gelişme programına dönüşeceğini aktaran Uçak, teknoloji alanında daha gelişmiş bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Uçak, projenin şu an 12 ilde başladığını ancak bunu Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz
05 Mayıs 2019 12:22		 Samur, 25 dakikada 150 metrelik köprü oluşturuyor
05 Mayıs 2019 01:37
8 ülkenin robotları Kahramanmaraş'ta görücüye çıktı
04 Mayıs 2019 22:48		 Lise öğrencilerinden benzinli motor yazılımı
04 Mayıs 2019 22:43
Yeni mühimmatlar 'bir taşla iki kuş vuracak'
04 Mayıs 2019 18:18		 Bakan Varank: Beklentilerin üzerinde başvuru oldu
04 Mayıs 2019 13:33
Huawei, Apple'ı solladı!
03 Mayıs 2019 19:09		 Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı
03 Mayıs 2019 00:02
Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş
02 Mayıs 2019 21:36		 Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor
02 Mayıs 2019 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - 'İsrail'in AA ofisine saldırısı, Türkiye'nin kararlılığını değiştirmez'12:50 - Derse dans ve sporla başlıyorlar12:31 - Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için yarıştı12:30 - ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:22 - Haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz12:16 - 'Soykırım iddialarını çürütecek belgelere ulaştım'12:05 - Cebinizdeki kalem ya da taktığınız kravat ölümünüze yol açabilir11:57 - Hak-İş ve Memur-Sen'den 'sendikal baskılara' tepki11:54 - 'Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin'11:43 - Kuru kayısıdan ilk dört ayda 84 milyon dolarlık ihracat
11:34 - MEB'den ders gereçlerine 'yerli ve milli' damga11:22 - Doğal sit alanlarıyla ilgili 86 proje tamamlandı11:20 - Milyonerlere 13 bin kişi daha eklendi11:17 - 'Tüm istatistiklerimiz uluslararası normlarda'11:13 - ACM'den 'ankesör örgütsel nitelikteki aramadır' kararı11:11 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:00 - Ambulans helikopter kalp hastası 2 günlük bebek için havalandı10:52 - Okulda asansör boşluğuna düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Beni bırakın askerlerimizi tedavi edin'
8 yıl memuriyeti olan memurun, eş ve çocuklarına aylık bağlanır mı?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Emniyet, görevde yükselme sınavı açacak
İlçe seçim kurulları kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermedi
FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
Başkanlar keyfi davranamayacak
'Bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok'
Hakim ile savcının nikahını avukat belediye başkanı kıydı
İtiraz edilen 41 bin seçmenle ilgili veriler, YSK'ya ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
poker face 5
beka için cumhur ittifakı mecburiyettir 3
ötv 2
EKMEK 1
Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği 2
bir günde 1000 sayfa okumak 1
Dedektif dupond ve dedektif dupont 1
Venezuela 1
yazılı 2
oto-pilot yaşamak 2
SON İLANLAR
İTÜ, sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam