Başarılarıyla diyabete meydan okuyor

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek yarışmalara hazırlanan milli cimnastikçi Baha Çağlayan, diyabet hastalığına rağmen katıldığı tüm organizasyonlardan madalyayla dönüyor.

Cimnastik antrenörü olan komşuları tarafından 6 yaşında bu spor dalına başlatılan 16 yaşındaki Baha Çağlayan, 7 yaşında akrabalarıyla tatildeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Baha'nın diyabet hastası olduğu belirlendi. Şeker hastası olduğunu öğrenen Baha, ilk başlarda zorlansa da cimnastik sporunu bırakmadan çalışmalarını sürdürdü.

Günlük yaşantısını, beslenmesini ve spor hayatını daha dikkatli bir şekilde sürdüren milli cimnastikçi, hastalığına rağmen yurt içinde ve yurt dışında girdiği yarışmalarda birçok başarı elde ederek 28 madalyanın sahibi oldu.

Baha Çağlayan, 12 Mayıs'ta Bursa'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Erkekler Türkiye Gençlik Kupası, ağustos ayının son haftasında Mersin'de gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Kulüpler Türkiye Şampiyonası ile 2024 Olimpiyatları'na Bolu'daki Murat Canbaş Cimastik Salonu'nda günde yaklaşık 7,5 saat süren çift antrenmanla hazırlanıyor.

Antrenmanlarda sürekli olarak kan şekeri kontrol edilen Baha Çağlayan'ın kan şekeri seviyesine göre çalışmasına karar veriliyor.

- "Bazen antrenman yapamama durumum bile oluyor"

Baha Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastiğe komşuları sayesinde başladığını söyledi.

Hastalığı nedeniyle ilk başlarda antrenmanlarda çok zorlandığını anlatan milli sporcu, "Çalışmalarda bazen şekerim düşüyor ve idman yapamıyorum. Bazen antrenman yapamama durumum bile oluyor. Bunu dengelemem gerekiyor. Beslenmemi antrenmanıma göre ayarlıyorum. Tam tutturduğum zaman bir sıkıntım olmuyor, şekerim düşmüyor. Antrenmanda tam performans verebiliyorum. Şeker hastalığımla ilgili şu an çok sıkıntım yok." diye konuştu.

Genç cimnastikçi, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek yarışmalar ile 2024'te yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyorum. Günde çift antrenman yapıyorum. Kazanmış olduğum madalyalar, çalışmaların meyveleri. Bu yılın benim için güzel geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Yılmaz: "Baha, meşakkatli yollardan geçti"

Baha Çağlayan'ın antrenörü Ersin Yılmaz, 27 yıldır cimnastik sporu içerisinde yer aldığını belirterek, 10 senedir de antrenörlük yaptığına değindi.

Yılmaz, Baha'nın çok özel bir sporcu olduğunu aktararak, "Özel olmasının sebebi sadece cimnastiğiyle ilgili değil, sağlık sorunlarıyla nasıl baş ettiğini, önüne çıkan engelleri nasıl tek tek aşabildiğini gösterebilen örnek bir sporcumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Baha'nın uzun süredir bu hastalıkla mücadele ettiğini kaydeden Yılmaz, "Baha, meşakkatli yollardan geçti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir çocuk için zor bir süreç yaşadı. Antrenman yapması, kendisine çok iyi geliyor. Baha'ya Türkiye sınırları içerisinde aldığı başarılar yeterli değil. Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara açılması gerekiyor." diye konuştu.

- 20 gün hastanede tedavi gördü

Baba Sedat Çağlayan, oğlunun hastalığı nedeniyle 20 gün hastanede tedavi altında kaldığını anlattı.

Şeker hastalığının söz konusu dönemde de oğlunun antrenmanlarını etkilediğini belirten Çağlayan, "Baha, zamanla kendini toparladı ve şu anda son durumu gayet iyi. Yurt dışına, il dışına gidiyor ve her şeyini kendi kendine çözüyor. Cimnastik Federasyonu başta olmak üzere herkes, Baha'ya destek oluyor. Başarılarına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.