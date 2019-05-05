Polislerden eli öpülecek davranış
|05 Mayıs 2019 13:40
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Yeni Mahalle'deki Koşu Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, çöp konteynırı içerisinde yiyecek arayan ve Şanlıurfalı olduğu öğrenilen İbrahim isimli gencin yanına gitti. Uzun süredir Adıyaman'da yaşadığını ve karnını sadece çöplerden topladığı yiyecekle doyurduğunu söyleyen İbrahim'e polis ekipleri yemek ısmarlamak ve maddi olarak yardımcı olmak istedi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen genç, polislerin teklifini geri çevirdi. Polis memurları, "Biz de öğle yemeğine gideceğiz, buyur gel beraber olsun. Dört kişi burada sana yardımcı olmak, seninle yemek yiyebilmek için uğraşıyoruz. Bizimle gel beraber yemek yiyelim, senden rica ediyoruz" diyerek İbrahim'e dakikalarca dil döktü. ısrar etti. Polislerin ısrarlarını geri çeviren İbrahim, teşekkür ederek ayrıldı. İbrahim'in tekliflerini geri çevirmesine üzülen polis memurları da ekip aracına binerek uzaklaştı.
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