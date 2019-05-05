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Geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin uygulamalı sınavlarındaki neticelere göre temmuz ayında öğrencilerimizi eğitimlere başlatmak istiyoruz. 3 yıl sürecek çok farklı alanlarda geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak için başlattığımız projeyi inşallah fiili olarak da hayata geçirmiş olacağız
 05 Mayıs 2019 13:44
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Geleceğin teknoloji yıldızları aranıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nin uygulamalı sınavlarındaki neticelere göre temmuz ayında öğrencilerin eğitimlerine başlamak istediklerini belirterek, "3 yıl sürecek çok farklı alanlarda geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak için başlattığımız projeyi inşallah fiili olarak da hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin girdiği uygulamalı sınavlara refakat ederek ortak açıklama yaptı.

Projenin uygulama seçmeleri için öğrencileri ziyaret ettiklerini vurgulayan Varank, göreve gelir gelmez Bakan Kasapoğlu ile birlikte vizyoner olduğuna inandıkları bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Varank, Deneyap Türkiye Projesi adıyla 81 ilde 100 teknoloji atölyesi kurmak istediklerine dikkati çekerek, "Ortaokul ve lise başlangıç seviyesinde evlatlarımıza çok çeşitli, teknoloji, tasarım, robotik, kodlama gibi alanlarda eğitimler vermek için yola çıktık. İlk olarak 12 ilde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yazılı sınavı mart ayında gerçekleştirmiştik, bugün burada uygulamalı seçmeler yapılıyor. Buradaki neticelere göre temmuz ayında öğrencilerimizi eğitimlere başlatmak istiyoruz. 3 yıl sürecek çok farklı alanlarda geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak için başlattığımız projeyi inşallah fiili olarak da hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun da bu yolda kendilerine mekanların sağlanması için destek verdiğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi çok paydaşlı bir proje. Bakanlığımız ve ilgili kurumumuz TÜBİTAK ile içerikler ve materyallerin sağlanmasına da destek veriyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı da gönüllülerin sağlanması ve müfredatla ilgili bize destek veriyor. Çok paydaşlı ve güzel bir sinerjiyle hayata geçirilmiş bir proje olduğu için oldukça verim alacağımıza inanıyoruz. Aileler ve öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Buradaki seçmelerden sonra biz geleceğin teknoloji yıldızlarını, geleceğin teknolojileriyle donatıp, yetiştirip ülkemize faydalı olmalarını istiyoruz. Bugünkü neticeleri biz de heyecanla bekliyoruz."

- "İcat çıkarın, diyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da projeye katkılarından dolayı tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Ülkemizde geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına çok önemli bir işe hep birlikte imza atıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyap atölyelerinde temmuz ayında eğitime başlanacağı bilgisini veren Kasapoğlu, "Proje çerçevesinde ülke genelinde 100 Deneyap atölyesini harekete geçireceğiz. Bu çerçevede gençlerimiz nanoteknolojiden kodlamaya, uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda eğitim alarak kendilerini geliştirecek. 3 yıllık eğitim sürecini kapsayan bir zamanlama söz konusu. Gençlerimizi her açıdan donanımlı yetiştirmek adına bu seferberliğe hep birlikte imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 300 gençlik merkezinin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunların hem sayılarını hem de niteliklerini artırma yönünde çok önemli planlarımız, projelerimiz var. Gençlik merkezlerimizin niteliklerinin geliştirilmesi ve buradan geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi noktasında bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çok anlamlı. Sadece bugünler için değil, ülkemizin yarınları için çok önemli bir proje. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 'Güçlü Türkiye' yolunda Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde tüm imkanları çocuklarımız, gençlerimiz için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Bu çerçevede gençlik merkezlerimizin sayısını artırmaktan sporu tabana yaymaya kadar pek çok aşamada tüm kurumlarımızla iş birliğine devam edeceğiz."

- Bakanlar projeleri inceledi

Proje kapsamında öğrencilerden, kendilerine verilen karton, CD ve plastik kapak malzemelerle en uzağa gidebilen bir tasarım araç yapması istendi. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek, tasarım araçları hakkında bilgi aldı. Bakanlar, araçların ne kadar uzağa gittiğinin tespit edildiği jüri aşamasına da refakat etti.

Bu arada Bakan Varank, tasarım yaparken zorluk çeken ve bu nedenle gözyaşlarına hakim olamayan bir öğrencinin masasına giderek onu teselli etti ve destek verdi.

Yetkililerin, "araç tasarım yarışması olması nedeniyle erkek öğrencilere yönelik beklentinin fazla olmasına karşın, kız öğrencilerin daha fazla başarı gösterdiğine" dikkati çekmesi üzerine Bakan Varank, kız öğrencilerin tasarım konusunda daha başarılı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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