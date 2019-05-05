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Öğrenci servisinin geçişi sırasında EYP patladı: 2 ölü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının öğrenci servisinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti
 05 Mayıs 2019 13:57
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Öğrenci servisinin geçişi sırasında EYP patladı: 2 ölü

Olay, Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri piknik alanına bırakan 73 D 2001 plakalı servis aracı daha sonra aynı güzergahı kullanarak döndüğü sırada terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan servis şoförü Servet Bilen (23) ve kardeşi Diyar Bilen (13), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, operasyon başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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