Öğrenci servisinin geçişi sırasında EYP patladı: 2 ölü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının öğrenci servisinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti
|05 Mayıs 2019 13:57
|Yazdır
Olay, Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri piknik alanına bırakan 73 D 2001 plakalı servis aracı daha sonra aynı güzergahı kullanarak döndüğü sırada terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan servis şoförü Servet Bilen (23) ve kardeşi Diyar Bilen (13), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, operasyon başlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan kardeşlere ev hapsi
05 Mayıs 2019 14:27
|ACM'den 'ankesör örgütsel nitelikteki aramadır' kararı
05 Mayıs 2019 11:13
|FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
05 Mayıs 2019 09:05
|Suriye'de askerimize ikinci saldırı: 2 asker yaralı
04 Mayıs 2019 22:08
|İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu
04 Mayıs 2019 21:08
|Hakkari'de 3 asker şehit oldu
04 Mayıs 2019 17:57
|MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
04 Mayıs 2019 14:50
|Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
04 Mayıs 2019 14:17
|Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı
04 Mayıs 2019 10:46
|ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar
04 Mayıs 2019 10:22