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Denizli'de zimmetine para geçiren memur tutuklandı

Denizli'de görev yaptığı TCDD gişesinin üç günlük hasılatı olan yaklaşık 73 bin TL'yi zimmetine geçiren memur tutuklanarak ceza evine gönderildi
 05 Mayıs 2019 14:01
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Denizli'de zimmetine para geçiren memur tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, olay TCDD Denizli Garı'nda meydana geldi. İddialara göre, N.U., isimli gişe görevlisi önceki hafta sonu 3 günlük gişe hasılatı olan 73 bin TL'yi kuruma teslim etmedi. Bunun üzerine soruşturma başlatan ve durumu polise bildiren kurum yetkilileri hasılatı istemek için N.U.'ya ulaşmak isteyince kendisini bulamadı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma ile gişe görevlisi N.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 73 bin TL'yi zimmetine geçiren N.U., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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