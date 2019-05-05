Yüksekova'da şehit askerler için uğurlama töreni
|05 Mayıs 2019 14:12
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 3 asker törenle memleketlerine uğurlandı.
Şehit piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un naaşları, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirildi.
Şehitlerin naaşları, okunan duanın ardından tören mangası tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa alındı.
Şehit Erdoğan'ın cenazesi memleketi Adana, şehit Barış'ın cenazesi Konya, şehit Akkuş'un cenazesi ise Afyonkarahisar'a götürülmek üzere uğurlandı.
Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
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