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Mülteciye işkence eden 2 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da bir eve kapattıkları Afgan mülteciye 3 kişinin kemerle işkence ederek zorla "Atatürk, CHP, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletip küfür ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı
|05 Mayıs 2019 14:25
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da 3 kişi Afgan bir mülteciyi eve kapatarak kemerle işkence etti. Şahıslar, Afganistanlı mülteciye zorla "Atatürk, CHP, altı ok, Kılıçdaroğlu" gibi sözler söyletip ağır küfürler yağdırdı.
Cep telefonu kamerası ile de çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede işkencecilerin kimliğini tespit eden emniyet ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra savcılığa çıkartılan şahıslardan B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşkence görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından tepki yağdı.
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