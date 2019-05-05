YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan kardeşlere ev hapsi
|05 Mayıs 2019 14:27
|Yazdır
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye eleman kazandırdığı öne sürülen Suriyeli Faiz Muhammet Ali (31) ve kardeşi Mustafa Muhammed Ali'nin (25) Şanlurfa'da gözaltına alınması kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'ta şafak vakti operasyon yaptı.
Gözaltına alınan zanlılar, Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Sorgulanan zanlıların ağabeyinin de YPG'ye katıldığı öğrenildi. Zanlıların Suriye'de YPG saflarında yer aldığı ve bir süre önce Türkiye'ye giriş yaparak, örgüte eleman kazandırma çalışmaları içinde oldukları öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrenci servisinin geçişi sırasında EYP patladı: 2 ölü
05 Mayıs 2019 13:57
|ACM'den 'ankesör örgütsel nitelikteki aramadır' kararı
05 Mayıs 2019 11:13
|FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı
05 Mayıs 2019 09:05
|Suriye'de askerimize ikinci saldırı: 2 asker yaralı
04 Mayıs 2019 22:08
|İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu
04 Mayıs 2019 21:08
|Hakkari'de 3 asker şehit oldu
04 Mayıs 2019 17:57
|MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
04 Mayıs 2019 14:50
|Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
04 Mayıs 2019 14:17
|Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı
04 Mayıs 2019 10:46
|ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar
04 Mayıs 2019 10:22