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Traktör römorku işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktör römorkunun işçilerin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
|05 Mayıs 2019 14:43
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Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde, Şahap Ç. idaresindeki traktörün römorku, piminin çıkması üzerine tarlada yonca balyalarını istifleyen Öner Çimen (45) ile oğlu Utku Çimen (19) ve 19 yaşındaki ikiz kardeşler Aşkın ile Şahin Abilyondlu'nun üzerine devrildi.
Kazada sürücü Şahap Ç. ile Öner ve oğlu Utku Çimen, Aşkın ve Şahin Abilyondlu yaralandı.
Kazayı görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin Abilyondlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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