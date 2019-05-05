Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu
smaniye'de, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu.
|05 Mayıs 2019 15:07
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Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaniye kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapmasında Yarpuz köyü Havşu Tepe Kansız Dere mevkisinde örgüte ait toprağa gömülü mühimmat deposu tespit edildi.
Depoda yapılan aramada 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 havan mühimmatı, 1 el bombası, 10 RPG roketatar mühimmatı, 17 RPG sevk fişeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemelerin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, geri kalan malzemelerin depoyla birlikte imha edildiği belirtildi.
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