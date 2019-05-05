Kayseri'de ramazan ayının vazgeçilmezi sucuk içi
|05 Mayıs 2019 15:13
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PASTIRMA ve sucuğuyla ünlü Kayseri'de Ramazan ayının vazgeçilmesi 'sucuk içi'nin üretimi kasaplarda başladı. Kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen 'sucuk içi' bu yıl kilosu 60 TL'den satışa sunuluyor.
Kayseri'de 1925 yılından itibaren üretilen sucuk içi, Ramazan ayında sadece Kayseri ve ilçelerinde iftar sofralarından tüketilen özel bir lezzet. Geçmiş yıllarda 'irişkik' adıyla yapılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın baharatla buluşmasının ardından kavrularak sofralara gelen bir ara sıcak yemeği. Kayseri'de ramazan pidesi kadar öneme sahip olan sucuk içi Kayseri Pastırmacılar ve Sucukçular çarşısındaki tezgahta yerini aldı.
'SICAK TÜKETİLMESİ SAĞLANIR'
Esnaf Mustafa Tokluman, bu yıl sucuk içinin kilosunun 60 TL'den satılacağını söyledi. Tokluman Sucuk Türkiye'nin birçok bölgesinden üretilir; ancak sucuk içi sadece Kayseri'de üretilir ve tüketilir. Sucukla aynı tarihçeye sahip olan sucuk için Ramazan ayında başımızın tacıdır. Kayseri'deki birçok iftar sofrasında yerini alır. Sucuk içinde kullanılan et kaburga etidir. İçine baharata, sarımsak atılır. Pişirilirken kesinlikle yağ konulmadan iftara 5 dakika kala pişirilerek sıcak tüketilmesi sağlanır. Ramazan'da Türkiye'nin gündemine nasıl pide giriyorsa, Kayseri'nin gündemine de sucuk içi girer dedi.
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