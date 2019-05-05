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Milli ürünlere milli lastik

Kara araçları başta olmak üzere Türk savunma sanayisinde kullanılan lastikler, milli üretim yapan Petlas tarafından üretiliyor.
 05 Mayıs 2019 15:16
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Milli ürünlere milli lastik

Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimi de Petlas tarafından yapılıyor.

AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş ortaklarıyla birlikte savunma sanayisindeki araçların yerlileştirilmesine ve millileştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Şirketin tamamı yerli ve milli imkanlarla ürettiği lastik, jant ve "run flat" ürünlerinin BMC'nin Kirpi-2 araçlarında kullanıldığını belirten Berber, "Güvenlik güçlerimizin vazgeçilmez araçlarından Kirpi-2'ye, daha güvenlikli ve operasyonel açıdan güçlü olması için Petlas'ın ürünleri kazandırıldı. Lastiklerimiz güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan ortak testlerden sonra bu araçlarda kullanılmaya başlandı. Araçlardan yararlanılan bölgeler incelenerek uygun lastikler geliştiriliyor." dedi.

Araç lastiklerinin kritik görevleri yerine getirme noktasında daha yüksek performans sergilemesine ve mukavemet sağlamasına dayalı olarak geliştirildiğine işaret eden Berber, şu bilgileri verdi:

"Isıya dayanıklılık, dikey eğilimlerde yüksek mukavemet, darbe ve kesiğe karşı güçlü gövde yapısı, bunların hepsi saha etütleriyle lastiğe kazandırılan özellikler. Ayrıca, görev esnasında lastik patlarsa maksimum 20 kilometre hızla 50 kilometre yol alabilecek özel teknolojiye sahip."

Seyit de "milli" lastikle yol alıyor

Anadolu Isuzu'nun Anadolu Savunma markasıyla fuarda sergilediği "Seyit" isimli 8x8 tank taşıyıcı aracın lastiklerinin de Petlas tarafından sağlandığına dikkati çeken Berber, bu araca özgü lastik takımlarının ilk defa üretildiğini bildirdi.

Berber, bu ürünlerin aracın performansına ve mukavemetine destek olacağını dile getirdi.

Ürünlerin ihracına yönelik de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Berber, Türk ordusunun taleplerini karşılamak üzere Petlas'ın geliştirdiği ürünlerin, Türkiye'nin stratejik bağlantılarının olduğu ülke ordularının araçlarında da kullanılması için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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