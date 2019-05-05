Türkiye'nin 'simge' camileri ramazana hazır

İslamiyetin kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, ilk teravih ve sahurla manevi ikliminin solunmaya başlanacağı "on bir ayın sultanı"nı karşılamaya hazırlanıyor.

Birçoğu Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, inanç turizmine öncülük etmeleri dolayısıyla Türkiye'nin sembolleri haline gelen camiler, ihtişamlarıyla asırlara meydan okuyor.

Selimiye, Sultanahmet ve Süleymaniye gibi "simge" haline gelenler ile ülkenin en büyük camisi "Büyük Çamlıca"nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar birçok cami, AA ekiplerince ramazan öncesinde havadan fotoğraflandı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri: Selimiye Camisi

Ünü çağını aşan Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camisi, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor.

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camisi, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Türk-İslam mimari sanatının mihenk taşı tarihi cami, bir biblo gibi Edirne'nin en ihtişamlı yapısı olarak göze çarpıyor.

İstanbul'daki tarihi camiler

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin hemen ardından yapılan Eyüp Sultan Camisi ve etrafındaki medrese, aşhane, imaret, hamam ile türbeden oluşan külliye, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sultan 1. Ahmet tarafından 1616'da mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya Ayasofya Camisi'nin karşısında yaptırılan Sultanahmet Camisi, kentin en çok turist çeken mekanları arasında yer alıyor.

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557'de İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi, her yıl binlerce turisti ağırlarken ihtişamıyla adeta büyülüyor.

"Türkiye'nin en büyüğü" Büyük Çamlıca Camisi

"Medeniyetler beşiği" İstanbul'da temeli 6 yıl önce atılan "Büyük Çamlıca Camisi", 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlandı. Türkiye'nin en büyük camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs'ta açıldı.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzıyla bugünün çizgilerinin bütünleştiği cami, kentin yeni sembollerinden biri oldu. İbadet bölümlerinin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın yer aldığı Büyük Çamlıca Camisi'nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi.

Başkentin sembollerinden Kocatepe Camisi

Ankara'da, Osmanlı döneminin mimari estetiği ile modern teknolojinin imkanlarını bütünleştiren Kocatepe Camisi, minarelerinde Selimiye, merkezi kubbe ve yarım kubbelerinde ise Sultanahmet camilerinin izlerini taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı tamamlanıp 28 Ağustos 1987'de ibadete açılan Kocatepe Camisi, başkentin önemli sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ankara'nın simge camilerinden Melike Hatun Camisi'nde de aynı anda 7 bin kişi ibadet edebiliyor. Toplam 3 bin 600 metrekareyi kapsayan camide, bin kişilik kongre salonu, fuaye alanı ve otopark yer alıyor.

Osmanlı payitahtı: Bursa

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400 yıllarında, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana yapılan Bursa Ulu Cami, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğini taşıyor.

Ulu Cami'nin 12 büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunuyor. Yıldırım Bayezid'in 1396 Niğbolu Zaferi'nden sonra inşaatına başlanan camide ilk namazı, aralarında Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, Emir Sultan'ın bulunduğu cemaate Somuncu Baba kıldırdı. Ulu Cami'nin ilk imamlığını, "Mevlidi Şerif"in yazarı Süleyman Çelebi yaptı.

Bursa'da çok sayıda tarihi ibadethanenin yanı sıra Yeşil, Merve, Safa ve Mihraplı gibi simge camiler bulunuyor.

İzmir'deki camiler ramazana hazır

Tarihte her dönem ilgi odağı olan ve birçok medeniyetin yerleştiği İzmir'de yüzyıllar önce yapılan camiler, mimarisi ve ihtişamıyla dikkati çekiyor.

İzmirli hayırsever emekli öğretmen Hatice Bahriye Yağcı'nın, aile mirasından kalanlarla yaptırdığı ve adını taşıyan cami, modern mimari tarzıyla öne çıkıyor. Hatice Bahriye Yağcı Camisi, kente hakim bir noktada ibadete açık şekilde ziyaretçilerini bekliyor.

Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerine sahip, kalem işi süslemeleri, mihrap ve minber işçiliğiyle dikkati çeken, 420 yıllık tarihi olan, İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Hisar Camisi de bu ramazan ayında dolup taşacak.

Diyarbakır Ulu Cami yıllara meydan okuyor

İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami, asırlara meydan okuyor. Kent mimarisinin yapı taşı bazalt taşıyla yapılan ve işleme sanatlarıyla döşenen, tarihi Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami, yüzyıllardır misafirlerini ağırlıyor.

Valide Meryem Kilisesi adıyla 1873'te inşa edilen, hapishane olarak da kullanılan ancak 2017'de yapılan restorasyonla camiye dönüştürülen Gaziantep Kurtuluş Camisi, kentin en büyük camileri arasında bulunuyor.

Yine Ulu Cami ve Gaziantep'in direniş sembollerinden Türk Tepesi'ne inşa edilen Türktepe Cami, kentin önemli simgelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Abdulhamit Han, Adana'da Sabancı camileri

Kahramanmaraş'ta inşaatı 18 yıl süren Abdulhamit Han Camisi, 46 metre yüksekliğindeki kubbesi, 81'er metrelik 4 minaresi ve 46 bin metrekare kapalı alanı ve ihtişamlı görünümüyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük camileri arasında yer alan Sabancı Merkez Cami, Adana'nın Seyhan ilçesinde Seyhan Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki cami, 1998'den beri hizmet veriyor.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi ve Rızvaniye Camisi, çokça ziyaret ediliyor.

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliği taşıyan ve 35 dönümde inşa edilen Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Camisi de ramazanın manevi iklimine girecek.

Sakarya kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Camisi, aradan geçen sürede pek çok kez onarımdan geçti. Yaklaşık 5 asırdır çeşitli onarımlarla varlığını koruyan cami, 1875'teki depremde hasar görünce yıkılıp yeniden inşa edildi.

Hendek ilçesindeki Rasim Paşa Camisi, mimari özelliğiyle dikkati çekiyor. İçinde direk olmayan tek kubbeden oluşan ibadethanenin bu özelliği ilgi çekiyor. Türkiye'nin en büyük tek kubbeli camileri arasında yer alan 5 bin kişi kapasiteli camide, 3 bin kişilik kapalı ibadethane, 500 araçlık kapalı otopark, kütüphane, çok amaçlı salon, şadırvan yer alıyor. Yapımı tamamlanan caminin çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan, Serdivan ilçesinde mimarisiyle dikkati çeken Abdülhamit ve Sapanca ilçesindeki tarihi Hasan Fehmi Paşa camileri de kentin simgeleri arasında bulunuyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıra dışı görünümüyle dikkati çeken Akçakoca Merkez Camisi, klasik kubbe yerine Selçuklu mimarisinde kullanılan sekizgen köşelerin üzerine oturtulmuş Türk otağ çadırından esinlenilerek yapılan çatısıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Edirne'den Kars'a gerek Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılarak bugüne kadar ayakta kalmış gerekse Cumhuriyet döneminde inşa edilen, ihtişamlarıyla yerli ve yabancı herkesin ilgisini çeken daha pek çok simge cami, bu ramazanda da teravihler, mukabeleler, vaazlarla dolu dolu bir manevi iklim yaşatacak.