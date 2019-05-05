Muradiye Şelalesi ilgi görüyor

Van'da, baharda farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşların tercih ettiği, yerli turistlerin de uğrak noktalarından olan şelalede, havaların ısınmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Ramazan öncesi şelaleye ilgi gösteren ziyaretçiler, mangal yakıp yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar güzel havanın tadını halay çekerek, çocuklar da salıncaklarda eğlenerek çıkardı.

Kayseri'den gelen Hakkı Özşahin, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Güzel bir doğayla karşılaştıklarını anlatan Özşahin, "Bu güzelliği görünce çok mutlu oldum. Burada kızım, damadım var. Hem onları ziyaret etmek hem de buraları görmek için geldik. Doğuda böyle güzelliklerin olduğunu hiç bilmiyordum." dedi.

Özellikle şelalenin gezilmesi gereken bir yer olduğunu dile getiren Özşahin, "Her yer cıvıl cıvıl, herkes eğleniyor. Buradaki insanların yüzü gülüyor." diye konuştu.