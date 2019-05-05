Mersin'de öğrenciler için iftar sofrası kurulacak

Ramazan ayının coşkusunu Mersin genelinde yaşatmaya hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atarak iftar sofralarının kurulacağı noktalara Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nü de ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden Mersin'e gelerek ailelerinden uzak bir şekilde eğitim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerine aile sofrasının sıcaklığı, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iftar sofraları sağlayacak.

Başkan Seçer de sofradaki yerini alacak

Başkanı Seçer'in talimatı ile kurulacak olan iftar sofraları ile yeryüzünün onlarca farklı noktasından gelen öğrenciler aynı sofrada buluşacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak iftar sofraları ile öğrenciler aynı sofrayı paylaşmanın hazzını yaşayacaklar.

Ailelerinden uzak bir şekilde Mersin'de eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, Ramazan ayında iftar heyecanını kampüs arkadaşları ile birlikte yaşayacaklar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de zaman zaman eşlik edeceği iftar sofraları, aile sıcaklığını aratmayacak.

Seçer'in talimatıyla kampüste kurulacak iftar sofrasında günlük ortalama bin öğrenciye iftar yemeği verileceği bildirildi.