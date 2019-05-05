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Foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|05 Mayıs 2019 15:33
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Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kalfalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle dolaşan 5 yaşındaki Mehmet Güreke'den haber alamayan yakınları ve mahalle sakinleri arama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışması sonrası Güreke'nin mahalle yakınlarında bulunan 2 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştüğü belirlendi. Yakınları tarafından çıkarılan çocuğun olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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