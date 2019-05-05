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Kadayıf ustalarının ramazan yoğunluğu

Diyarbakır'ın geleneksel lezzetini sunan kadayıf üreticileri, ramazan dolayısıyla yoğun çalışma temposuna girdi.
 05 Mayıs 2019 15:43
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Kadayıf ustalarının ramazan yoğunluğu

Diyarbakır'da kadayıf üreticileri, ramazan dolayısıyla yoğun çalışma temposuna girdi.

Ramazanın vazgeçilmez tatlısı kadayıf, ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanıyor. Kentin yüzyıllık lezzetini sunan üreticilerin fıstıklı, cevizli ve kaymaklı olarak hazırladığı kadayıf, iftar sofrasında yerini alacak.

Üreticiler, ramazan ayında yoğun ilgi gören kadayıf siparişlerini yetiştirmek için günde 3 vardiya çalışmaya başladı.

Tereyağlı tepsilere dizilen ve simit ocağa bırakılan kadayıf, nar gibi kızardıktan sonra üzerine şerbeti dökülerek, satışa sunuluyor. Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine de gönderiliyor.

60 personel sipariş hazırlıyor

Hacı Levent Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altunhan AA muhabirine, 3 bin metrekare kapalı alana sahip işletmelerinde ramazan dolayısıyla 24 saat aralıksız üretim yaptıklarını söyledi.

Son 20 gündür çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Altunhan, "Ramazan ayı nedeniyle hummalı bir çalışma temposuna girdik. Yoğun sipariş alıyoruz. 60 personel ile günde 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz." dedi.

Altunhan, kadayıf yapımı için hazırlanan hamurun en az 6 saat dinlendirildiğini ardından tel haline getirildiğini vurguladı.

Tel halindeki hamurun içerisine fıstık, ceviz veya kaymak koyup ardından tepsiye dizildiğini ifade eden Altunhan, iki tarafını da pişirdikten sonra 45 dakika bekletip şerbetini döktüklerini aktardı.

"Ramazan ayında tatlı tüketimi artıyor"

Sıtkı Usta Kadayıf İşletmecisi Mehmet Altunbay ise ramazan ayında tatlı satışında en az 2 kat artış olduğunu, bu talebi karşılamak için fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra il dışından da yoğun sipariş aldıklarını işaret eden Altunbay, şöyle dedi:

"Ramazan ayında tatlı tüketimi artıyor. Türkiye'nin her yerine de tatlı gönderiyoruz. Diyarbakırlılar ramazan ayında sofralarını burma kadayıf ile tatlandırıyor. Kadayıf çeşitlerimizle, iftardan sonra da sahura kadar tüm halkımıza hizmet veriyoruz."

Anadolu Ajansı
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