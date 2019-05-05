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TESK'ten 'ramazanda israftan kaçınalım' çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"Mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz." dedi.
 05 Mayıs 2019 15:51
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TESK'ten 'ramazanda israftan kaçınalım' çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi.

Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze-meyvenin israf edildiğini belirten Palandöken, ramazan ayında ve özellikle iftar sofralarında mümkün olduğunca israftan kaçınılması çağrısında bulundu.

Palandöken, "İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı ramazan, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken mümkün olduğunca israftan kaçınmalıyız. İftar sofralarımızı kurarken ihtiyacımız kadar alışveriş yapmalı ve dinimizce de haram olan israftan uzak durmalıyız. Mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye, ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz-talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ramazanda ekmek israfı ciddi boyutlarda"

İsraf edilen gıda ürünleriyle yüz binlerce aç insanın doyabileceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Diğer aylarda yapılan ekmek israfı, özellikle ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan kaçınırsak, talep azalacağı için fiyatlar da düşecektir."
Anadolu Ajansı
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